Роды принимал сожитель: что известно о горе-матери, которая родила в катакомбах Одессы

Октябрь, 31 в 20:42

О плаче маленького ребенка в катакомбах полиции сообщил местный житель.

Когда стражи порядка прибыли по указанному заявителем адресу, то нашли там 35-летнюю уроженку города Скадовск с новорожденным сыном.

— Полицейские выяснили, что женщина приехала из Херсонской области в Одесскую область в конце прошлого года. В областном центре она познакомилась с мужчиной, с которым сначала проживала у знакомых, а затем поселилась в катакомбах. Впоследствии гражданка забеременела, однако на учет в учреждение здравоохранения по беременности и родам не стала, — сообщил заместитель начальника отдела ювенальной превенции ГУНП в Одесской области Виктория Чалова.

Отмечается, что мальчика женщина родила на прошлой неделе, а роды принимал ее сожитель. Ребенка роженица кормила грудью, однако сама практически ничем не питалась.

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Также полицейские выяснили, что на учете социальных служб города Одессы и Одесской области женщина не состоит.

Известно, что в Херсонской области она оставила с бывшим мужем еще двоих детей.

Младенца полицейские передали в Одесскую областную детскую клиническую больницу, где он будет находиться под наблюдением медиков. Мальчик с недостаточным весом, однако его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Мать мальчика от медицинской помощи отказалась. Решается вопрос о дальнейшей судьбе женщины и ребенка.