Пологи приймав співмешканець: що відомо про горе-матір, яка народила в катакомбах Одеси

Жовтень, 31 в 20:42

Про плач малесенької дитини в катакомбах 30 жовтня поліції повідомив місцевий житель.

Коли правоохоронці прибули за вказаною заявником адресою, то знайшли там 35-річну жительку міста Скадовськ з новонародженим сином.

– Поліцейські з’ясували, що жінка приїхала з Херсонської області до Одещини наприкінці минулого року. В обласному центрі вона познайомилася з чоловіком, з яким спочатку проживала у знайомих, а потім оселилася в катакомбах. Згодом громадянка завагітніла, однак на облік у заклад охорони здоров’я по вагітності та пологах не стала, – повідомила заступниця начальника відділу ювенальної превенції ГУНП в Одеській області Вікторія Чалова.

Зазначається, що хлопчика жінка народила минулого тижня, а пологи приймав її співмешканець. Дитину породілля годувала груддю, проте сама практично нічим не харчувалась.

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Також поліцейські з’ясували, що на обліках соціальних служб міста Одеси та Одеської області жінка не перебуває.

Відомо, що на Херсонщині вона залишила з колишнім чоловіком ще двох дітей.

Немовля поліцейські передали до Одеської обласної дитячої клінічної лікарні, де хлопчик лишатиметься під наглядом медиків. Дитина з недостатньою вагою, проте його життю та здоров’ю нічого не загрожує.

Мати хлопчика від медичної допомоги відмовилася. Наразі вирішується питання про подальшу долю жінки та дитини.