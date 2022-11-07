Россияне перекидывают технику и живую силу в направлении Угледара — Андрющенко

Ноябрь, 06 в 23:56

Российские захватчики перекидывают военную технику и дополнительные подразделения в направлении Угледара Донецкой области, поскольку терпят огромные потери во время боевых действий против Украины.

Об этом заявил советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, также направляются огромные колонны с вражеской техникой и “пушечным мясом” в сторону Донецка.

— Пока оккупанты сообщают о больших проблемах и потерях в районе Угледара, через Мариуполь перебрасывают подкрепление на это направление. Сегодня второй день огромных колонн с БК и живой силой в сторону Донецка. Однако, судя по плачу “военкоров”, это не очень помогает, — отмечает Петр Андрющенко.

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По данным Генерального штаба ВСУ, российские военные пытаются удержать позиции на временно оккупированных территориях Украины, ведя наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.