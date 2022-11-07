Росіяни перекидають техніку та живу силу в напрямку Вугледара – Андрющенко

Листопад, 06 в 23:56

Російські загарбники перекидають військову техніку та додаткові підрозділи в напрямку Вугледара Донецької області, оскільки зазнають величезних втрат під час бойових дій проти України.

Про це заявив радник міського глави Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, також прямують величезні колони з ворожою технікою та “гарматним м’ясом” у бік Донецька.

– Поки окупанти повідомляють про великі проблеми та втрати в районі Вугледара, через Маріуполь перекидають підкріплення на цей напрям. Сьогодні другий день величезних колон з БК та живою силою в бік Донецька. Однак, судячи з плачу “воєнкорів”, це не дуже допомогає, – зазначає Петро Андрющенко.

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За даними Генерального штабу ЗСУ, російські військові намагаються утримати позиції на тимчасово окупованих територіях України, ведучи наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.