Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події

Росіяни перекидають техніку та живу силу в напрямку Вугледара – Андрющенко

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Росіяни перекидають техніку та живу силу в напрямку Вугледара – Андрющенко
Фото: Факти ICTV

Російські загарбники перекидають військову техніку та додаткові підрозділи в напрямку Вугледара Донецької області, оскільки зазнають величезних втрат під час бойових дій проти України.

Про це заявив радник міського глави Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, також прямують величезні колони з ворожою технікою та “гарматним м’ясом” у бік Донецька.

– Поки окупанти повідомляють про великі проблеми та втрати в районі Вугледара, через Маріуполь перекидають підкріплення на цей напрям. Сьогодні другий день величезних колон з БК та живою силою в бік Донецька. Однак, судячи з плачу “воєнкорів”, це не дуже допомогає, – зазначає Петро Андрющенко.

Зараз дивляться

За даними Генерального штабу ЗСУ, російські військові намагаються утримати позиції на тимчасово окупованих територіях України, ведучи наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Читайте
Зеленський: Все частіше у Чорне море не виходять носії Калібрів - це дуже вагомий результат ЗСУ

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка