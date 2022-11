В Танзании пассажирский самолет авиакомпании Precision Air упал в озеро Виктория перед посадкой в аэропорту. На борту самолета находились 43 человека, из них — 39 пассажиров.

По сообщению телекомпании TBC, самолет, вылетевший из города Дар-эс-Салам, упал в озеро в ночь на 6 ноября из-за шторма и ливней.

Известно, что удалось спасти 26 человек, их доставили в больницу. Спасательная операция все еще продолжается.

Президент Танзании Самяя Сулуху в Twitter написала:

JUST IN: A plane has crashed into Lake Victoria in Bukoba in Tanzania’s Kagera region. Rescue efforts are underway. The plane belongs to Precision Air. #PrecisionAirCrash pic.twitter.com/Q5wfjbOB2T

Как сообщает Tanzania Business Insight, пока нет информации о летальных исходах.

Капитан самолета Бурухани Рубага является опытным пилотом с 20-летним стажем.

PRECISION AIR CRASH IN LAKE VICTORIA, TANZANIA

* No fatalities reported so far

* Pilot named as Captain Buruhani Rubaga (pictured), an experienced aviator with the airline for nearly 20 years

* First officer is Peter Omondi

* The 48-seater ATR42-500 plane is 12 years old pic.twitter.com/ZWusScQMdt

— Tanzania Business Insight (@TanzaniaInsight) November 6, 2022