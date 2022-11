У Танзанії пасажирський літак авіакомпанії Precision Air впав в озеро Вікторія перед посадкою в аеропорту. На борту літака перебувало 43 людини, з них — 39 пасажирів.

За повідомленням телекомпанії TBC, літак, який вилетів із міста Дар-ес-Салам, впав у озеро у ніч проти 6 листопада через шторм і зливи.

Наразі відомо, що вдалося врятувати 26 осіб, їх доправили до лікарні. Рятувальна операція все ще триває.

Президент Танзанії Самія Сулуху у Twitter написала:

Як повідомляє Tanzania Business Insight, наразі немає інформації про летальні випадки.

Капітан літака Бурухані Рубага є досвідченим пілотом із 20-річним стажем.

