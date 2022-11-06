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Факти / Надзвичайні події

У Танзанії пасажирський літак впав у озеро Вікторія

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
У Танзанії пасажирський літак впав у озеро Вікторія

У Танзанії пасажирський літак авіакомпанії Precision Air впав в озеро Вікторія перед посадкою в аеропорту. На борту літака перебувало 43 людини, з них — 39 пасажирів.

За повідомленням телекомпанії TBC, літак, який вилетів із міста Дар-ес-Салам, впав у озеро у ніч проти 6 листопада через шторм і зливи.

Наразі відомо, що вдалося врятувати 26 осіб, їх доправили до лікарні. Рятувальна операція все ще триває.

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Президент Танзанії Самія Сулуху у Twitter написала:

Я із сумом отримала інформацію про авіакатастрофу літака компанії Precision на озері Вікторія, регіон Кагера. Я висловлюю свої співчуття всім постраждалим у цій аварії. Зберігаймо спокій, поки триває рятувальна операція, поки ми просимо Аллаха допомогти нам.

Як повідомляє Tanzania Business Insight, наразі немає інформації про летальні випадки.

Капітан літака Бурухані Рубага є досвідченим пілотом із 20-річним стажем.

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Джерело: TBC, BBC

Фото: скриншот із відео

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