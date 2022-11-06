Листопад, 06 в 13:23

У Танзанії пасажирський літак авіакомпанії Precision Air впав в озеро Вікторія перед посадкою в аеропорту. На борту літака перебувало 43 людини, з них — 39 пасажирів.

За повідомленням телекомпанії TBC, літак, який вилетів із міста Дар-ес-Салам, впав у озеро у ніч проти 6 листопада через шторм і зливи.

Наразі відомо, що вдалося врятувати 26 осіб, їх доправили до лікарні. Рятувальна операція все ще триває.

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Президент Танзанії Самія Сулуху у Twitter написала:

Я із сумом отримала інформацію про авіакатастрофу літака компанії Precision на озері Вікторія, регіон Кагера. Я висловлюю свої співчуття всім постраждалим у цій аварії. Зберігаймо спокій, поки триває рятувальна операція, поки ми просимо Аллаха допомогти нам.

JUST IN: A plane has crashed into Lake Victoria in Bukoba in Tanzania’s Kagera region. Rescue efforts are underway. The plane belongs to Precision Air. #PrecisionAirCrash pic.twitter.com/Q5wfjbOB2T — Rachael Akidi (@rakidi) November 6, 2022

Як повідомляє Tanzania Business Insight, наразі немає інформації про летальні випадки.

Капітан літака Бурухані Рубага є досвідченим пілотом із 20-річним стажем.

PRECISION AIR CRASH IN LAKE VICTORIA, TANZANIA * No fatalities reported so far * Pilot named as Captain Buruhani Rubaga (pictured), an experienced aviator with the airline for nearly 20 years * First officer is Peter Omondi * The 48-seater ATR42-500 plane is 12 years old pic.twitter.com/ZWusScQMdt — Tanzania Business Insight (@TanzaniaInsight) November 6, 2022

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Джерело: TBC, BBC

Фото: скриншот із відео