У Танзанії пасажирський літак впав у озеро Вікторія
У Танзанії пасажирський літак авіакомпанії Precision Air впав в озеро Вікторія перед посадкою в аеропорту. На борту літака перебувало 43 людини, з них — 39 пасажирів.
За повідомленням телекомпанії TBC, літак, який вилетів із міста Дар-ес-Салам, впав у озеро у ніч проти 6 листопада через шторм і зливи.
Наразі відомо, що вдалося врятувати 26 осіб, їх доправили до лікарні. Рятувальна операція все ще триває.
Президент Танзанії Самія Сулуху у Twitter написала:
Я із сумом отримала інформацію про авіакатастрофу літака компанії Precision на озері Вікторія, регіон Кагера. Я висловлюю свої співчуття всім постраждалим у цій аварії. Зберігаймо спокій, поки триває рятувальна операція, поки ми просимо Аллаха допомогти нам.
JUST IN: A plane has crashed into Lake Victoria in Bukoba in Tanzania’s Kagera region. Rescue efforts are underway. The plane belongs to Precision Air. #PrecisionAirCrash pic.twitter.com/Q5wfjbOB2T
— Rachael Akidi (@rakidi) November 6, 2022
Як повідомляє Tanzania Business Insight, наразі немає інформації про летальні випадки.
Капітан літака Бурухані Рубага є досвідченим пілотом із 20-річним стажем.
PRECISION AIR CRASH IN LAKE VICTORIA, TANZANIA
* No fatalities reported so far
* Pilot named as Captain Buruhani Rubaga (pictured), an experienced aviator with the airline for nearly 20 years
* First officer is Peter Omondi
* The 48-seater ATR42-500 plane is 12 years old pic.twitter.com/ZWusScQMdt
— Tanzania Business Insight (@TanzaniaInsight) November 6, 2022
Фото: скриншот із відео