Взрывы в Конотопе Сумской области прогремели утром во время атаки вражеских беспилотников.

Об этом сообщил городской глава Конотопа Артем Семенихин.

Взрывы в Конотопе 28 апреля: что известно

По словам мэра, атака началась утром и сопровождалась серией взрывов в Конотопе. Российские войска запустили по городу несколько групп ударных беспилотников.

Сейчас смотрят

Воздушные цели заходили на город волнами, в частности с северо-восточного направления. Часть дронов двигалась в сторону центральной части Конотопа.

— Взрыв за взрывом… — сообщал Семенихин во время атаки.

В результате попаданий в городе зафиксированы повреждения жилых домов. Также ударам подверглись административные здания.

Отдельно сообщается о повреждении центральной районной больницы (ЦРЛ).

Кроме того, во время взрывов в Конотопе была повреждена трамвайная сеть.

Из-за угрозы новых ударов и повреждения инфраструктуры в Конотопе полностью приостановили движение транспорта.

Городские власти призвали жителей не выходить на улицу и оставаться в укрытиях.

Сейчас информация о пострадавших уточняется. На местах работают экстренные службы.

Специалисты оценивают масштабы разрушений и ликвидируют последствия атаки.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 525 суток.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.