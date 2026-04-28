Серия взрывов в Конотопе: повреждены дома и больница, остановлено движение транспорта
Взрывы в Конотопе Сумской области прогремели утром во время атаки вражеских беспилотников.
Об этом сообщил городской глава Конотопа Артем Семенихин.
Взрывы в Конотопе 28 апреля: что известно
По словам мэра, атака началась утром и сопровождалась серией взрывов в Конотопе. Российские войска запустили по городу несколько групп ударных беспилотников.
Воздушные цели заходили на город волнами, в частности с северо-восточного направления. Часть дронов двигалась в сторону центральной части Конотопа.
— Взрыв за взрывом… — сообщал Семенихин во время атаки.
В результате попаданий в городе зафиксированы повреждения жилых домов. Также ударам подверглись административные здания.
Отдельно сообщается о повреждении центральной районной больницы (ЦРЛ).
Кроме того, во время взрывов в Конотопе была повреждена трамвайная сеть.
Из-за угрозы новых ударов и повреждения инфраструктуры в Конотопе полностью приостановили движение транспорта.
Городские власти призвали жителей не выходить на улицу и оставаться в укрытиях.
Сейчас информация о пострадавших уточняется. На местах работают экстренные службы.
Специалисты оценивают масштабы разрушений и ликвидируют последствия атаки.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 525 суток.
