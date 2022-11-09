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Факты / Україна / Общество

Российская армия выбита тяжелыми боями: Арестович о ситуации на Херсонщине

Юля Захарченко, редактор ленты
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Российская армия выбита тяжелыми боями: Арестович о ситуации на Херсонщине
Фото: Факты ICTV

В Херсонской области будут продолжаться тяжелые бои на правом берегу Днепра между ВСУ и российской армией после того, как оккупанты окончательно покинут Херсон.

Об этом заявил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в Facebook. По его словам, российские войска не уходят из Херсона, а выбиты из города украинскими бойцами.

– Давайте правильно: российская армия не уходит из Херсона. Она выбита из Херсона Силами обороны Украины. Выбита с тяжелыми боями, потерями, методическим прогрызанием обороны противника, работой с переправами, тяжелым и кровавым военным трудом, — отмечает Алексей Арестович.

Советник Офиса президента отмечает, что в скором времени херсонцы смогут вернуться домой. Однако бои на правом берегу Днепра будут продолжаться еще некоторое время, а затем будет непростой период стабилизационных мероприятий, прогнозирует Арестович.

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