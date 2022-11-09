Хутро, генератор та лампа для нігтів: слідчі встановили, що росіяни викрали під Києвом

Листопад, 09 в 19:37

Слідчі встановили особи не менш ніж 18 російських військових, які викрадали майно з будинків українців у Бучанському районі під Києвом. Окупанти надсилали речі до Росії через поштове відділення у Білорусі.

Про це свідчать дані з Держреєстру двох судових рішень про заочний арешт чотирьох підозрюваних.

За даними справи, один нацгвардієць відправив у Бірабіджан посилку вагою на 60 кг, в якій були шліфувальна машина, бензопила, пароочисник, ноутбук, блендер, набір каструль, шість вудок та два спінінги.

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Другий російський нацгвардієць відправив до Москви посилку на 20 кг, в якій були електрошліфувальна машина, шліфувальна машина, електродриль, планшет, електропила, генератор, дві бензопили, одяг, косметика, двоспальний матрац та ноутбук.

Боєць 46 кулеметно-артилерійського полку РФ відправив в Алтайський край посилку вагою 3,8 кг, в якій упакував металошукач, бензопилу, планшет, машинку для стрижки, автомобільний телевізор та точилку для інструментів.

Проте військовий 56 гвардійського десантно-штурмового козачого полку РФ надіслав найбільшу посилку вагою 150 кг. Ймовірно, він викрав речі українців не лише для себе.

У ній були: планшет, материнська плата, відеокарта, комп’ютерний блок живлення, процесор, ігрова приставка та її контролери, лампа для нігтів, музична колонка, машинка для стрижки волосся, шліфувальна машина, набір інструментів, шуруповерт акумуляторний, зварювальний апарат, хутро з натуральної дублянки, два побутові газові циліндри, інструменти для заточування інструментів.

За даними Держреєстру, все майно було викрадено з приватних осель українців у селі Блиставиця Бучанського району.

Чотирьох російських військових оголосили у міжнародний розшук за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України), за який передбачено до 12 років тюремного ув’язнення.