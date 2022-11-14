Пытался притвориться “местным”: в Херсоне СБУ задержала военного РФ

Ноябрь, 14 в 16:21

Служба безопасности Украины задержала в Херсоне переодетого российского военного.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, мужчина был переодет в гражданскую форму и пытался притвориться “местным”.

— После разговора с сотрудниками СБУ он признался, что является профессиональным военным из 69-й отдельной бригады прикрытия вооруженных сил РФ, — говорится в сообщении.

Служба безопасности установила, что его задачей в освобожденном от рашистов Херсоне был сбор информации, корректировка огня по ВСУ и проведение диверсий.

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Оккупанта обнаружили благодаря системным и последовательным стабилизационным мероприятиям, проводимым СБУ и Нацполицией на деоккупированной территории.

В СБУ добавили, что рашиста ожидают долгие разговоры со следователями Службы безопасности, которые документируют все преступления оккупантов.

После освобождения правого берега Херсонщины от оккупантов 11 ноября глава Нацполиции Украины Игорь Клименко сообщил, что стабилизационные мероприятия на деоккупированных территориях области, в частности зачистка освобожденных населенных пунктов от оккупантов, могут длиться минимум несколько недель.