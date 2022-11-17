Как украинцы переживают проблемы с электроэнергией: исследование

Ноябрь, 16 в 22:09

Исследовательская компания Gradus Research при поддержке Европейского Союза в партнерстве с Центром Экономического Восстановления провела опрос, чтобы узнать, как украинцы переживают сложности с электроэнергией в результате ракетных атак России, и как в целом прошел октябрь для жителей Украины.

65% опрошенных сообщили, что в случае отключения электроэнергии в холодное время года останутся в своем теперешнем месте жительства.

При этом почти столько же (64%) граждан уже сталкивались с отключением света в последние дни.

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Наиболее необходимой информацией, которой не хватает, 42% населения считают графики отключений электроэнергии.

Сообщается, что в среднем у 64% респондентов света не было до 4 часов в сутки, еще у 20% – от 5 до 8 часов, у 11% – больше 8 часов.

Чаще всего, согласно повреждениям инфраструктуры врагом, с отключением света сталкивались люди, которые сейчас проживают в Киеве, на Востоке и Севере Украины (83%, 79% и 74% соответственно).

Относительно обогрева в домах, более половины опрошенных (55%) отметили, что зависят исключительно от центрального отопления. В то же время половина из них не имеют альтернатив, а вторая половина имеют наготове электрические обогреватели.

Другими альтернативными вариантами, такими как дрова, газовые или бензиновые обогреватели, обеспечены только 4% украинцев среди тех, чье жилье на центральном отоплении.

Еще у 33% населения автономное отопление, у 5% есть возможность одновременно пользоваться и тем, и другим.

– Октябрь был напряженным, несколько массированных ударов по разным городам нашей страны оказали естественное влияние на общее чувство безопасности. Однако это не испортило общий оптимистический настрой украинцев на долгосрочную перспективу – мы так же сильно верим в будущее нашего государства, – прокомментировала результаты исследования основательница и директор Gradus Research Евгения Близнюк.

Так, согласно исследованию, из-за постоянных массированных ракетных атак по Украине доля лиц, чувствующих себя в безопасности, постоянно снижается. Сейчас она составляет 25%, в то время как в начале октября это было 30%.

Больше опрошенных (49%) утверждают, что чувствуют себя в опасности время от времени, почти пятая часть – 19% – чувствует себя в опасности постоянно или подавляющую часть времени.

Показатели эффективности действий украинской власти с начала войны все еще на высоком уровне – от 66 до 71%.

Больше всего респонденты доверяют ВСУ (65%), президенту (47%) и волонтерским организациям (26%).

Отмечается, что доверие к ВСУ находится на самом высоком уровне с начала проведения исследования.

Стабильно многие украинцы сохраняют оптимистическое настроение (64%). Они верят, что Украина сможет построить сильную экономику. Между тем, 63% украинцев считают, что Украина станет членом Евросоюза к 2030 году. Еще 59% опрошенных уверены, что Украина отстроит все, что было разрушено после войны, или компенсирует затраты на восстановление.

Опрос показывает, что доходы украинцев снизились, однако трудоустроенных стало больше. Без работы остаются 37% украинцев, из которых 36% лишились работы с началом войны.

Как украинцы переживают проблемы с электроэнергией: исследование / 5 фотографий

Среди жителей Западного, Центрального регионов и Киева гораздо выше доля тех, кто имеет работу и активно работает.

Между тем среди выходцев с Востока и Юга значительно больше тех, кто трудоустроен, но временно не работает. Большинство из них выезжали за границу.

Об уменьшении дохода с начала полномасштабного вторжения заявили 78% опрошенных, в то время как процент трудоустроенного населения, получающего з/п, вырос и составляет 81%.