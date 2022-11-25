СБУ обшукала єпархію УПЦ на Буковині: знайшли методички з Москви та громадянство РФ

Листопад, 25 в 16:07

Служба безпеки України провела контррозвідувальні заходи на території Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ (МП).

Правоохоронці виявили документи, які підтверджують наявність російського громадянства у керівництва єпархіальних структур.

А також листування керівників єпархії з кураторами з Москви, від яких вони отримують “методички” щодо “особливостей” проведення церковних літургій після повномасштабного вторгнення РФ.

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— Представники РПЦ ставили завдання займатися дезінформацією щодо суспільно-політичної обстановки в Україні та ситуації на фронті. Зокрема, вимагали від священників УПЦ заперечувати збройну агресію РФ, розповідати про нібито утиски “московської церкви” тощо, – повідомили в СБУ.

Під час обшуків правоохоронці також виявили склади з оптовими партіями прокремлівської літератури, в якій вихваляють Росію та закликають до підтримки окупантів.

А під час огляду комп’ютерів керівництва єпархії виявлено фотокопії посвідчень рашистів, які брали участь у бойових діях проти українських військ. Зокрема, посвідка “героя Росії”, підписана міністром оборони РФ за “захоплення Криму” у 2014 році.

Наразі у межах кримінального провадження, розпочатого слідчими Служби безпеки за ч. 2 ст. 111 (державна зрада) КК України, тривають процесуальні дії.