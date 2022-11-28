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Факты / Происшествия

На Гавайях проснулся второй по величине вулкан в мире – впечатляющие кадры

Малиновская Ангелина, редактор ленты
На Гавайях проснулся второй по величине вулкан в мире – впечатляющие кадры
Фото: Depositphotos

На Гавайях проснулся крупнейший в мире действующий вулкан Мауна-Лоа, расположенный на Большом острове. Он был неактивен в течение 38 лет.

Последнее извержение Мауна-Лоа было зафиксировано в 1984 году. Новое же началось 28 ноября в 10 утра по гавайскому времени. Вулканическая деятельность привела к падению пепла, также власти города предупредили, что по ветру могут переноситься вулканический газ и тонкие стеклянные волокна.

Впечатляющие кадры Геологической службы США зафиксировали лаву на северо-западном краю гавайского вулкана.

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Отмечается, что в течение двух часов было зафиксировано более десяти землетрясений. Один из них имел магнитуду 4,2 балла по шкале Рихтера.

По словам местных властей, извержение не угрожает поселениям Гавайев. Тем не менее, пепел и вулканический газ может представлять опасность для людей с респираторными заболеваниями.

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Также власти переживают, что извержение может нанести вред сельскохозяйственным культурам и животным.

На Гавайях предполагают, что островам может понадобится широкомасштабная очистка. Большое количество пепла способно повредить здания и инфраструктуру, в том числе системы водоснабжения, электросети и канализацию.

Источник: CNN
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