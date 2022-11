На Гавайях проснулся второй по величине вулкан в мире – впечатляющие кадры

На Гавайях проснулся крупнейший в мире действующий вулкан Мауна-Лоа, расположенный на Большом острове. Он был неактивен в течение 38 лет.

Последнее извержение Мауна-Лоа было зафиксировано в 1984 году. Новое же началось 28 ноября в 10 утра по гавайскому времени. Вулканическая деятельность привела к падению пепла, также власти города предупредили, что по ветру могут переноситься вулканический газ и тонкие стеклянные волокна.

Впечатляющие кадры Геологической службы США зафиксировали лаву на северо-западном краю гавайского вулкана.

At approximately 11:30 p.m. HST this evening, November 27, an eruption began in Moku‘āweoweo, the summit caldera of Mauna Loa, inside Hawai‘i Volcanoes National Park. Winds may carry volcanic gas and possibly fine ash and Pele’s hair downwind.

