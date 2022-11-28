На Гаваях прокинувся другий за величиною вулкан у світі – вражаючі кадри

Листопад, 28 в 20:21

На Гаваях прокинувся найбільший у світі діючий вулкан Мауна-Лоа, розташований на Великому острові. Він був неактивним протягом 38 років.

Останнє виверження Мауна-Лоа було зафіксовано у 1984 році. Нове ж почалося 28 листопада о 10 ранку за гавайським часом. Вулканічна діяльність призвела до падіння попелу, також влада міста попередила, що вітром можуть переноситися вулканічний газ і тонкі скляні волокна.

Вражаючі кадри Геологічної служби США зафіксували лаву на північно-західному краю гавайського вулкана.

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At approximately 11:30 p.m. HST this evening, November 27, an eruption began in Moku‘āweoweo, the summit caldera of Mauna Loa, inside Hawai‘i Volcanoes National Park. Winds may carry volcanic gas and possibly fine ash and Pele’s hair downwind.

Photo Credit: USGS pic.twitter.com/ai1vEFAwnX — NWSHonolulu (@NWSHonolulu) November 28, 2022

Зазначається, що протягом двох годин було зафіксовано більше десятка землетрусів. Один з них мав магнітуду 4,2 бала за шкалою Ріхтера.

За словами місцевої влади, виверження не загрожує поселенням Гаваїв. Тим не менш, попіл і вулканічний газ може становити небезпеку для людей із респіраторними захворюваннями.

Також влада переймається, що діяльність вулкану може завдати шкоди сільськогосподарським культурам та тваринам.

На Гаваях припускають, що островам може знадобитися широкомасштабне очищення. Велика кількість попелу здатна пошкодити будинки та інфраструктуру, у тому числі системи водопостачання, електромережі та каналізацію.