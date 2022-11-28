Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події

На Гаваях прокинувся другий за величиною вулкан у світі – вражаючі кадри

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
На Гаваях прокинувся другий за величиною вулкан у світі – вражаючі кадри
Фото: Depositphotos

На Гаваях прокинувся найбільший у світі діючий вулкан Мауна-Лоа, розташований на Великому острові. Він був неактивним протягом 38 років.

Останнє виверження Мауна-Лоа було зафіксовано у 1984 році. Нове ж почалося 28 листопада о 10 ранку за гавайським часом. Вулканічна діяльність призвела до падіння попелу, також влада міста попередила, що вітром можуть переноситися вулканічний газ і тонкі скляні волокна.

Вражаючі кадри Геологічної служби США зафіксували лаву на північно-західному краю гавайського вулкана.

Зараз дивляться

Зазначається, що протягом двох годин було зафіксовано більше десятка землетрусів. Один з них мав магнітуду 4,2 бала за шкалою Ріхтера.

За словами місцевої влади, виверження не загрожує поселенням Гаваїв. Тим не менш, попіл і вулканічний газ може становити небезпеку для людей із респіраторними захворюваннями.

Читайте
Поранені щонайменше 35 людей: у Туреччині стався землетрус

Також влада переймається, що діяльність вулкану може завдати шкоди сільськогосподарським культурам та тваринам.

На Гаваях припускають, що островам може знадобитися широкомасштабне очищення. Велика кількість попелу здатна пошкодити будинки та інфраструктуру, у тому числі системи водопостачання, електромережі та каналізацію.

Джерело: CNN
Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка