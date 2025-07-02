Украина сможет быстро запустить выпуск мин после выхода из Оттавской конвенции — нардеп

Украина сможет быстро наладить производство противопехотных мин после выхода из Оттавской конвенции.

Об этом заявил на брифинге в Media Center Ukraine народный депутат, член парламентского Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

Выход Украины из Оттавской конвенции

Народный депутат пояснил, что по процедуре, страна, которая желает выйти из Оттавской конвенции, должна уведомить об этом генерального секретаря ООН заранее — за полгода.

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По истечении шестимесячного срока обязательства, наложенные этой конвенцией, для страны прекращаются.

Федор Вениславский подчеркнул, что противопехотные мины — это неотъемлемая составляющая любых заградительных сооружений, которые ограничивают продвижение врага.

Производство противопехотных мин в Украине

Для начала производства мин Украине не нужно вносить изменения в законодательство, достаточно, чтобы Верховная Рада проголосовала за денонсацию Оттавской конвенции.

Народный депутат Федор Вениславский считает, что в Украине государственные и частные производители очень быстро смогут наладить выпуск противопехотных мин. Сегодня уже активно идет подготовка к началу производства.

— Я думаю, что мы очень быстро сможем наладить и поставить на вооружение эти средства сдерживания пехоты врага, — подчеркнул Федор Вениславский.

Украина сможет покупать мины

Народный депутат также сообщил, что после денонсации Оттавской конвенции Украина сможет получать или покупать противопехотные мины у тех стран, которые не подписали Оттавскую конвенцию или вышли из нее.

Напомним, что президент Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения СНБО о выходе Украины из Оттавской конвенции.

27 июня Литва также сообщила ООН о своем выходе из Оттавской конвенции.

Парламент Финляндии 19 июня подавляющим большинством голосов поддержал выход страны из Оттавской конвенции.

Фото: Полиция Киевской области

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