Перешли на сторону РФ после оккупации Херсона: троим работникам следственного изолятора сообщили о подозрении

Ноябрь, 28 в 17:44

Троим работникам Херсонского следственного изолятора, после оккупации города перешедшим на сторону Российской Федерации, сообщили о подозрении в государственной измене.

По данным Офиса генерального прокурора, двое из подозреваемых занимали руководящие должности в государственном учреждении. Они согласились служить в оккупационном псевдоправоохранительном органе “Управление службы исполнения наказаний в Херсонской области”.

Один из украинцев занял должности “помощника начальника в работе с общественностью”, а двое других граждан стали “старшими оперуполномоченными”.

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После получения псевдодолжностей, формы с пометками Z и другой российской атрибутикой, они начали нарушать международные правовые нормы и стандарты обращения с заключенными. В частности, применяли психологическое и физическое давление против удерживаемых за неповиновение.

Всем троим работникам сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины). Им хотят выбрать меру пресечения в виде удерживания под стражей.