Перейшли на бік РФ після окупації Херсона: трьом працівникам слідчого ізолятора повідомили про підозру

Листопад, 28 в 17:44

Трьом працівникам Херсонського слідчого ізолятора, які після окупації міста перейшли на бік Російської Федерації, повідомили про підозру в державній зраді.

За даними Офісу генерального прокурора, двоє з підозрюваних займали керівні посади у державній установі. Вони погодилися служити в окупаційному псевдоправоохоронному органі “Управління служби виконання покарань у Херсонській області”.

Один із українців обійняв посаду “помічника начальника по роботі з громадськістю”, а двоє інших громадян стали “старшими оперуповноваженими”.

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Після отримання псевдопосад, форми з позначками Z та іншою російською атрибутикою, вони почали порушувати міжнародні правові норми та стандарти поводження з ув’язненими. Зокрема, застосовували психологічний і фізичний тиск проти утримуваних за непокору.

Всім трьом працівникам повідомили про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України). Їм хочуть обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.