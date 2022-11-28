Перейшли на бік РФ після окупації Херсона: трьом працівникам слідчого ізолятора повідомили про підозру
Трьом працівникам Херсонського слідчого ізолятора, які після окупації міста перейшли на бік Російської Федерації, повідомили про підозру в державній зраді.
За даними Офісу генерального прокурора, двоє з підозрюваних займали керівні посади у державній установі. Вони погодилися служити в окупаційному псевдоправоохоронному органі “Управління служби виконання покарань у Херсонській області”.
Один із українців обійняв посаду “помічника начальника по роботі з громадськістю”, а двоє інших громадян стали “старшими оперуповноваженими”.
Після отримання псевдопосад, форми з позначками Z та іншою російською атрибутикою, вони почали порушувати міжнародні правові норми та стандарти поводження з ув’язненими. Зокрема, застосовували психологічний і фізичний тиск проти утримуваних за непокору.
Всім трьом працівникам повідомили про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України). Їм хочуть обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.