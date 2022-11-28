Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події

Перейшли на бік РФ після окупації Херсона: трьом працівникам слідчого ізолятора повідомили про підозру

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Перейшли на бік РФ після окупації Херсона: трьом працівникам слідчого ізолятора повідомили про підозру
Фото: Depositphotos

Трьом працівникам Херсонського слідчого ізолятора, які після окупації міста перейшли на бік Російської Федерації, повідомили про підозру в державній зраді.

За даними Офісу генерального прокурора, двоє з підозрюваних займали керівні посади у державній установі. Вони погодилися служити в окупаційному псевдоправоохоронному органі “Управління служби виконання покарань у Херсонській області”.

Один із українців обійняв посаду “помічника начальника по роботі з громадськістю”, а двоє інших громадян стали “старшими оперуповноваженими”.

Зараз дивляться

Фото: Офіс генпрокурора

Після отримання псевдопосад, форми з позначками Z та іншою російською атрибутикою, вони почали порушувати міжнародні правові норми та стандарти поводження з ув’язненими. Зокрема, застосовували психологічний і фізичний тиск проти утримуваних за непокору.

Всім трьом працівникам повідомили про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України). Їм хочуть обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Читайте
Катував АТОвців у Катюжанці: прокуратура повідомила про підозру окупанту

Джерело: Офіс генпрокурора
Теги: , , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка