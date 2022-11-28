Пытал АТОшников в Катюжанке: прокуратура сообщила о подозрении оккупанту
Прокуратура сообщила о подозрении российскому военному, который пытал бывших участников АТО во время оккупации Киевской области.
Сержант 83 отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады минобороны РФ получил подозрение в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).
По данным следствия, оккупант в феврале-марте 2022 года во время оккупации села Катюжанка Вышгородского района проводил обыски зданий в населенном пункте.
С оружием он незаконно задержал двух мужчин, которые ранее принимали участие в АТО. Он угрожал им убийством и требовал сообщить информацию о расположении позиций ВСУ. Также его интересовало место нахождения участников АТО, работников правоохранительных органов и проукраински настроенных граждан.
Российский захватчик заставил мужчин спуститься в подвал местной школы, на территории которой размещалось помещение для пыток задержанных людей. Там несколько дней оккупанты вели незаконный допрос задержанных. Им угрожали расстрелом, избивали и пытали, не давали пищу и воду.
Офис генпрокурора продолжает собирать данные и расследовать преступления российских оккупантов на территории Украины.
Напомним, прокуратура сообщила о подозрении российским солдатам, которые во время оккупации Киевской области изнасиловали беременную женщину, после чего она потеряла ребенка.
На недавно деоккупированных территориях Херсона фиксируют массовые военные преступления россиян. Например, в марте захватчики расстреляли и переехали танком машину с людьми.
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