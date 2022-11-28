Ноябрь, 28 в 17:12

Прокуратура сообщила о подозрении российскому военному, который пытал бывших участников АТО во время оккупации Киевской области.

Сержант 83 отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады минобороны РФ получил подозрение в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, оккупант в феврале-марте 2022 года во время оккупации села Катюжанка Вышгородского района проводил обыски зданий в населенном пункте.

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С оружием он незаконно задержал двух мужчин, которые ранее принимали участие в АТО. Он угрожал им убийством и требовал сообщить информацию о расположении позиций ВСУ. Также его интересовало место нахождения участников АТО, работников правоохранительных органов и проукраински настроенных граждан.

Российский захватчик заставил мужчин спуститься в подвал местной школы, на территории которой размещалось помещение для пыток задержанных людей. Там несколько дней оккупанты вели незаконный допрос задержанных. Им угрожали расстрелом, избивали и пытали, не давали пищу и воду.

Офис генпрокурора продолжает собирать данные и расследовать преступления российских оккупантов на территории Украины.

Напомним, прокуратура сообщила о подозрении российским солдатам, которые во время оккупации Киевской области изнасиловали беременную женщину, после чего она потеряла ребенка.

На недавно деоккупированных территориях Херсона фиксируют массовые военные преступления россиян. Например, в марте захватчики расстреляли и переехали танком машину с людьми.

О происходящем на 278-й день полномасштабной войны РФ с Украиной читайте в онлайне Факты ICTV.