Россияне не пускают на ЗАЭС работников, отказавшихся работать на Росатом – Генштаб

Ноябрь, 28 в 20:29

Российские захватчики запретили вход на территорию Запорожской атомной электростанции работникам, отказавшимся подписывать контракты с Росатомом.

По имеющейся информации, неправомерный запрет оккупантов начал действовать с сегодняшнего дня, 28 ноября. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке о ситуации на фронте и в Украине.

Следует отметить, что в Запорожской областной военной администрации уже сообщали о случаях давления и принуждения со стороны российских оккупантов против работников ЗАЭС.

Сейчас смотрят

Россияне также не дают возможность запустить энергоблоки, чтобы обеспечить потребности Запорожской атомной электростанции и возобновить теплоснабжение для жителей оккупированного Энергодара.