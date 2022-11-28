Россияне не пускают на ЗАЭС работников, отказавшихся работать на Росатом – Генштаб
Фото: УНИАН
Российские захватчики запретили вход на территорию Запорожской атомной электростанции работникам, отказавшимся подписывать контракты с Росатомом.
По имеющейся информации, неправомерный запрет оккупантов начал действовать с сегодняшнего дня, 28 ноября. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке о ситуации на фронте и в Украине.
Следует отметить, что в Запорожской областной военной администрации уже сообщали о случаях давления и принуждения со стороны российских оккупантов против работников ЗАЭС.
Сейчас смотрят
Россияне также не дают возможность запустить энергоблоки, чтобы обеспечить потребности Запорожской атомной электростанции и возобновить теплоснабжение для жителей оккупированного Энергодара.