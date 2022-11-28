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Факты / Происшествия

Россияне не пускают на ЗАЭС работников, отказавшихся работать на Росатом – Генштаб

Юля Захарченко, редактор ленты
Запорізька АЕС
Фото: УНИАН

Российские захватчики запретили вход на территорию Запорожской атомной электростанции работникам, отказавшимся подписывать контракты с Росатомом.

По имеющейся информации, неправомерный запрет оккупантов начал действовать с сегодняшнего дня, 28 ноября. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке о ситуации на фронте и в Украине.

Следует отметить, что в Запорожской областной военной администрации уже сообщали о случаях давления и принуждения со стороны российских оккупантов против работников ЗАЭС.

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Источник: Генштаб ВСУ
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