Росіяни не пускають на ЗАЕС працівників, які відмовилися працювати на Росатом – Генштаб

Листопад, 28 в 20:29

Російські загарбники заборонили вхід на територію Запорізької атомної електростанції працівникам, які відмовилися підписувати контракти з Росатомом.

За наявною інформацією, неправомірна заборона окупантів почала діяти відсьогодні, 28 листопада. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні про ситуацію на фронті та в Україні.

Варто зазначити, що у Запорізькій обласній військовій адміністрації вже повідомляли про випадки тиску та примусу з боку російських окупантів проти працівників ЗАЕС.

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Росіяни також не дають можливості запустити енергоблоки, щоб забезпечити потреби Запорізької атомної електростанції та відновити теплопостачання для жителів окупованого Енергодара.