За неделю враг 258 раз обстрелял 30 населенных пунктов Херсонщины — Зеленский

Ноябрь, 29 в 0:55

Российские захватчики после ухода с правого берега Днепра постоянно обстреливают Херсон и общины области. Только за одну неделю враг 258 раз обстрелял 30 населенных пунктов освобожденной территории Херсонщины.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, после россиян всегда остается только разруха.

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– Ну что о них сказать? Вот это и есть подлинная суть тех случайных “товарищей”, которые завладели Россией. У них после 20 лет правления на значительной части их государства такая разруха, будто там прошла война. А это не война – это они прошли. Они ни на что не способны, кроме разрухи. Это все, что они оставляют, – отмечает глава государства.

По словам президента, россияне пытаются отомстить украинцам за то, что они защищают свою родину. Зеленский уверяет, что Украина никогда не станет местом для разрухи.