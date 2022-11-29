За тиждень ворог 258 разів обстріляв 30 населених пунктів Херсонщини – Зеленський

Листопад, 29 в 0:55

Російські загарбники після відходу з правого берегу Дніпра постійно обстрілюють Херсон і громади області. Лише за один тиждень ворог 258 разів обстріляв 30 населених пунктів звільненої території Херсонщини.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський. За його словами, після росіян завжди залишається лише розруха.

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– Ну що про них сказати? Ось це і є справжня суть тих випадкових «товаришів», які заволоділи Росією. У них після 20 років правління на значній частині їхньої ж держави така розруха, ніби там пройшла війна. А це не війна – це вони пройшли. Вони ні на що не здатні, окрім розрухи. Це все, що вони залишають, – наголошує глава держави.

За словами президента, росіяни намагаються помститися українцям за те, що вони захищають свою батьківщину. Зеленський запевняє, що Україна ніколи не стане місцем для розрухи.