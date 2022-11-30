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Факты / Происшествия

В российском городе Пермь вспыхнул масштабный пожар на ТЭЦ

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
В российском городе Пермь вспыхнул масштабный пожар на ТЭЦ

В российском городе Пермь произошел пожар на одной из ТЭЦ утром 30 ноября, о чем сообщили СМИ РФ.

В местных пабликах публикуют видео пожары, на которых видно, как над ТЭЦ вздымаются огромные клубы черного дыма.

Сообщается, что из территории предприятия эвакуировали около 500 человек.

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Пропагандистский ресурс РИА Новости пишет, что это самая большая ТЭЦ в Перми.

По информации МЧС России, пострадавших и погибших в результате инцидента нет. Отмечается, что горит крыша котлово-турбинного цеха. О причинах возгорания не сообщается.

Позже спасатели сообщили о трех пострадавших, из которых двое госпитализированы в ожоговое отделение, а один в состоянии клинической смерти.

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