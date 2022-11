В российском городе Пермь произошел пожар на одной из ТЭЦ утром 30 ноября, о чем сообщили СМИ РФ.

В местных пабликах публикуют видео пожары, на которых видно, как над ТЭЦ вздымаются огромные клубы черного дыма.

Сообщается, что из территории предприятия эвакуировали около 500 человек.

Пропагандистский ресурс РИА Новости пишет, что это самая большая ТЭЦ в Перми.

In #Russian #Perm, the roof of the boiler of a combined heat and power station is on fire. pic.twitter.com/jjh5OCJtWr

— NEXTA (@nexta_tv) November 30, 2022