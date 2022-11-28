Ноябрь, 28 в 14:54

В ходе обысков на территории Почаевской духовной семинарии и Ивано-Франковской епархии УПЦ (МП) сотрудники СБУ и Нацполиции обнаружили большое количество антиукраинских материалов.

Правоохранители нашли литературу, в которой отрицается существование украинского народа, его языка, а также само право Украины на государственность, и, наоборот, отмечается, что это якобы “искусственно созданное государство”.

Также СБУ нашла брошюры и книги ксенофобского и ненавистнического содержания с оскорбительными выдумками о других национальностях и религиях.

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В пресс-службе СБУ добавили, что большинство найденной литературы на территории объектов УПЦ в Тернопольской и Ивано-Франковской области авторства российских деятелей при издательстве российских типографий.

Сейчас СБУ изучает происхождение образцов символики “большого войска Донского”, обнаруженного в одном из подсобных помещений Ивано-Франковской епархии. Речь идет о шевронах этого незаконного вооруженного формирования, которое в 2014 году помогло рашистам оккупировать часть Донецкой и Луганской областей.

Эти вещественные доказательства являются основанием для открытия двух уголовных производств по статье 161 УК Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

СБУ обыскала объекты УПЦ на Тернопольщине и Прикарпатье: нашли шевроны боевиков и пропаганду / 4 фотографии

На данный момент доказательства отправили на соответствующие независимые экспертизы. По их результатам будут предприниматься дальнейшие процессуальные действия.