Заклики до “пробуждения матушки-Руси”: СБУ перевірила черниць монастиря УПЦ МП на Закарпатті

Грудень, 01 в 13:57

На Закарпатті співробітники СБУ перевірили Свято-Кирило-Мефодіївський жіночий монастир Мукачівської єпархії УПЦ МП на предмет поширення російської пропагандистської літератури.

В межах контррозвідувальних заходів вони опитали, зокрема і з використанням поліграфа, понад 20 осіб.

На території монастиря спецслужби виявили багато матеріалів з російською пропагандою. Це переважно література авторства діячів країни-агресора та видана друкарнями в РФ.

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У цих брошурах заперечується право України на незалежність, а також наголошується, що Україну, Росію та Білорусь нібито “нєльзя раздєліть”.

Серед знахідок – і тексти проросійських пісень з прославлянням “русской зємлі”, закликами до “пробуждєнія матушкі-Русі”.

У СБУ кажуть, що попри заборону керівника єпархії, у цьому монастирі продовжували згадувати під час молебнів патріарха РПЦ Кирила, і навіть розробили так звану пам’ятку, де аргументували, чому саме не можна відмовлятися від згадки московського патріарха.

Усі речові докази відправлено на відповідні експертні дослідження.