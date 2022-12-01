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Заклики до “пробуждения матушки-Руси”: СБУ перевірила черниць монастиря УПЦ МП на Закарпатті

Валентина Летяк, редакторка стрічки
СБУ перевірила черниць монастиря УПЦ МП на Закарпатті
Фото: СБУ

На Закарпатті співробітники СБУ перевірили Свято-Кирило-Мефодіївський жіночий монастир Мукачівської єпархії УПЦ МП на предмет поширення російської пропагандистської літератури.

В межах контррозвідувальних заходів вони опитали, зокрема і з використанням поліграфа, понад 20 осіб.

На території монастиря спецслужби виявили багато матеріалів з російською пропагандою. Це переважно література авторства діячів країни-агресора та видана друкарнями в РФ.

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У цих брошурах заперечується право України на незалежність, а також наголошується, що Україну, Росію та Білорусь нібито “нєльзя раздєліть”.

Серед знахідок – і тексти проросійських пісень з прославлянням “русской зємлі”, закликами до “пробуждєнія матушкі-Русі”.

У СБУ кажуть, що попри заборону керівника єпархії, у цьому монастирі продовжували згадувати під час молебнів патріарха РПЦ Кирила, і навіть розробили так звану пам’ятку, де аргументували, чому саме не можна відмовлятися від згадки московського патріарха.

Усі речові докази відправлено на відповідні експертні дослідження.

СБУ перевірила черниць монастиря УПЦ МП на Закарпатті
СБУ перевірила черниць монастиря УПЦ МП на Закарпатті
СБУ перевірила черниць монастиря УПЦ МП на Закарпатті
СБУ перевірила черниць монастиря УПЦ МП на Закарпатті
СБУ перевірила черниць монастиря УПЦ МП на Закарпатті
СБУ перевірила черниць монастиря УПЦ МП на Закарпатті
Заклики до “пробуждения матушки-Руси”: СБУ перевірила черниць монастиря УПЦ МП на Закарпатті / 3 фотографии
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Джерело: СБУ
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