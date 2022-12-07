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Священник УПЦ МП из Лисичанска приговорен к 12 годам за “слив” оккупантам позиций ВСУ

Марта Бондаренко, редактор ленты
Священник УПЦ МП из Лисичанска приговорен к 12 годам за “слив” оккупантам позиций ВСУ
Фото: СБУ

В городе Лисичанск Луганской области настоятель храма Украинской православной церкви Московского патриархата передавал российскому врагу информацию о месте дислокации украинских войск на территории города, а также в районе Северодонецка.

Об этом сообщают в СБУ.

Оккупантов интересовало количество личного состава и военной техники подразделений ВСУ. Такую информацию и передавал священник.

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Также он сообщал агрессору о местных патриотах, которые могли сопротивляться оккупационным войскам.

Злоумышленника удалось задержать еще в апреле этого года. В настоящее время суд по ч. 2 ст. 28 и ч. 7 ст. 111-1 (оказание вооруженным формированием страны-агрессора содействия в ведении боевых действий против Вооруженных Сил Украины, совершенное по предварительному сговору группой лиц) вынес ему наказание – 12 лет лишения свободы.

По данным следствия, священника завербовал представитель российской оккупационной армии во время поездки в Россию в 2014 году.

С того времени на постоянном контакте со священнослужителем находился главарь одной из террористических группировок “ЛНР”, воевавший против сил АТО на востоке Украины.

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После 24 февраля настоятель храма собирал и передавал главарю данные о подразделениях ВСУ.

Кроме этого, в Луганской области СБУ разоблачила еще одного священника-коллаборанта с УПЦ МП. Во время пребывания на временно оккупированной территории востока Украины он сдавал врагам места нахождения участников движения сопротивления, в том числе бывших бойцов АТО.

Именно по его информации российские оккупанты похитили двух украинских патриотов.

В настоящее время этот священник скрывается на временно оккупированной части востока Украины. Против него открыто производство по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

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Источник: СБУ
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