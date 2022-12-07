Грудень, 07 в 15:36

У місті Лисичанськ, що на Луганщині, настоятель храму Української православної церкви МП передавав російському ворогу інформацію про перебування українських військ на території міста, а також в районі Сєвєродонецька.

Про це повідомляють в СБУ.

Окупантів цікавила кількість особового складу і військової техніки підрозділів ЗСУ. Саму таку інформацію передавав священник.

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Також він повідомляв агресору про місцевих патріотів, які могли чинити спротив окупаційним військам.

Зловмисника вдалося затримати ще у квітні цього року. Наразі суд за ч. 2 ст. 28 та ч. 7 ст. 111-1 (надання збройним формуванням країни-агресора сприяння у веденні бойових дій проти Збройних Сил України, вчинене за попередньою змовою групою осіб) виніс йому покарання – 12 років позбавлення волі.

За даними слідства, священника завербував представник російської окупаційної армії під час поїздки до Росії у 2014 році.

З того часу на постійному контакті зі священнослужителем перебував ватажок одного з терористичних угруповань “ЛНР”, який воював проти сил АТО на сході України.

Після 24 лютого настоятель храму збирав та передавав ватажку дані про підрозділи ЗСУ.

Крім цього, на Луганщині СБУ викрила ще одного священника-колаборанта УПЦ МП. Під час перебування на тимчасово окупованій території сходу України, він здавав ворогам місця перебування учасників руху опору, зокрема колишніх бійців АТО.

Саме за його інформацією, російські окупанти викрали двох українських патріотів.

Наразі цей священник переховується на тимчасово окупованій частині сходу України. Проти нього відкрито провадження за ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.