Террористы — нелюди: Зеленский отреагировал на обстрел Курахово на Донетчине
Российские захватчики днем 7 декабря нанесли удар по городу Курахово Донецкой области.
Руководитель Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что в результате обстрела погибли по меньшей мере шестеро гражданских, еще пять человек получили ранения.
На очередной террористический акт российских оккупационных войск отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.
— Террористы атаковали мирный город Курахово. Под огнем оказались рынок, автостанция, заправки, жилые дома. По меньшей мере шестеро гражданских погибли, пятеро ранены, — написал президент.
Он подчеркнул, что террористы – изверги, и они будут отвечать за это.
Напомним, ночью 7 декабря российские войска обстреляли две общины Запорожского района. Оккупанты атаковали населенные пункты беспилотниками и ракетами типа С-300. В одном из сел разрушены два дома и повреждены еще восемь.
Фото: Кирилл Тимошенко