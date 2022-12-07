Декабрь, 07 в 17:00

Российские захватчики днем 7 декабря нанесли удар по городу Курахово Донецкой области.

Руководитель Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что в результате обстрела погибли по меньшей мере шестеро гражданских, еще пять человек получили ранения.

На очередной террористический акт российских оккупационных войск отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

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— Террористы атаковали мирный город Курахово. Под огнем оказались рынок, автостанция, заправки, жилые дома. По меньшей мере шестеро гражданских погибли, пятеро ранены, — написал президент.

Он подчеркнул, что террористы – изверги, и они будут отвечать за это.

Напомним, ночью 7 декабря российские войска обстреляли две общины Запорожского района. Оккупанты атаковали населенные пункты беспилотниками и ракетами типа С-300. В одном из сел разрушены два дома и повреждены еще восемь.

Фото: Кирилл Тимошенко