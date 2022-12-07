Терористи – нелюди: Зеленський відреагував на обстріл Курахового на Донеччині

Грудень, 07 в 17:00

Російські загарбники вдень 7 грудня завдали удару по місту Курахове на Донеччині.

Керівник Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що внаслідок обстрілу загинули щонайменше шестеро цивільних, ще п’ять людей отримали поранення.

На черговий терористичний акт російських окупаційних військ відреагував президент України Володимир Зеленський.

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— Терористи атакували мирне місто Курахове. Під вогнем опинилися ринок, автостанція, заправки, житлові будинки. Щонайменше шестеро цивільних загинуло, п’ятеро поранені, – написав президент.

Він наголосив, що терористи – нелюди, і вони відповідатимуть за це.

Нагадаємо, уночі 7 грудня російські війська обстріляли дві громади Запорізького району. Окупанти атакували населені пункти безпілотниками та ракетами типу С-300. В одному з сіл зруйновано два будинки та пошкоджено ще вісім.

Фото: Кирило Тимошенко