У Криму сталася масштабна пожежа у казармі з мобілізованими окупантами

Грудень, 10 в 18:38

У тимчасово окупованому Криму сталася пожежа у казармах, де розміщували мобілізованих російських окупантів.

Повідомляється, що інцидент стався у смт Совєтське (Долосси).

Речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук у Telegram поширив допис, в якому зазначається, що у казармі могли перебувати від кількох сотень до кількох тисяч людей.

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— Крим, в смт Совєтське, сьогодні, приблизно 6.00. Горить казарма, де розмістили кілька сотень (за деякими даними – кілька тисяч) мобіків (мобілізованих, – Ред.). Є загиблі та поранені, – пишуть у мережі.

Telegram-канал Кримський вітер публікував відео з місця інциденту.

На відео з місця події видно, як полум’я охопило всю споруду.

А ось кремлівські маріонетки у тимчасово окупованому Криму поки ніяк не коментували цю пожежу.