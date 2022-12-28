Декабрь, 28 в 16:34

В Польше нашли изуродованное тело мужчины, который, вероятно, является украинцем. Его обнаружили в одном из кварталов Мазовецкого воеводства. Там, вероятнее всего, произошло жестокое убийство.

Тело погибшего было сильно изуродовано множественными ножевыми ранениями на спине и груди. На месте многие часы работали сотрудники криминальной полиции и следователи местной районной прокуратуры.

– Сейчас мы находимся на стадии назначения даты вскрытия. Будем надеяться, что это произойдет сегодня, а может и завтра, — проинформировала пресс-секретарь окружной прокуратуры в Остроленке Эльжбета Лукасевич.

В настоящее время по делу никто не арестован. Известно, что пострадавший несколько лет проживал в Польше.

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Подтверждения со стороны посольства, что убитый был гражданином Украины пока нет.

Польские журналисты предполагают, что жертвой является 55-летний мужчина, который работал в местном молочном кооперативе. Он снимал квартиру, где и нашли его тело.

Источник: rmf24.pl