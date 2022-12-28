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У Польщі знайшли замордованого українця: що відомо

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Потребує перевірки
У Польщі знайшли замордованого українця: що відомо

У Польщі знайшли понівечене тіло чоловіка, який, імовірно, є українцем. Підтвердження з боку посольства, що вбитий був громадянином України, наразі немає.

Жахливу знахідку виявили в одному із кварталів Мазовецького воєводства. Там, найімовірніше, сталося жорстоке вбивство.

Тіло загиблого було вкрай сильно понівечене множинними ножовими пораненнями на спині та грудях. На місці багато годин працювали співробітники кримінальної поліції та слідчі місцевої районної прокуратури.

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– Наразі ми перебуваємо на стадії призначення дати розтину. Сподіватимемося, що це відбудеться сьогодні, а може, й завтра, – проінформувала прессекретарка окружної прокуратури в Остроленці Ельжбета Лукасевич.

На даний час у справі ніхто не заарештований. Відомо, що постраждалий кілька років мешкав у Польщі.

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Польські журналісти припускають, що жертвою є 55-річний чоловік, який працював у місцевому молочному кооперативі. Він винаймав квартиру, де і знайшли його тіло.

Джерело: rmf24.pl

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