Грудень, 28 в 16:34

У Польщі знайшли понівечене тіло чоловіка, який, імовірно, є українцем. Підтвердження з боку посольства, що вбитий був громадянином України, наразі немає.

Жахливу знахідку виявили в одному із кварталів Мазовецького воєводства. Там, найімовірніше, сталося жорстоке вбивство.

Тіло загиблого було вкрай сильно понівечене множинними ножовими пораненнями на спині та грудях. На місці багато годин працювали співробітники кримінальної поліції та слідчі місцевої районної прокуратури.

Зараз дивляться

– Наразі ми перебуваємо на стадії призначення дати розтину. Сподіватимемося, що це відбудеться сьогодні, а може, й завтра, – проінформувала прессекретарка окружної прокуратури в Остроленці Ельжбета Лукасевич.

На даний час у справі ніхто не заарештований. Відомо, що постраждалий кілька років мешкав у Польщі.

Польські журналісти припускають, що жертвою є 55-річний чоловік, який працював у місцевому молочному кооперативі. Він винаймав квартиру, де і знайшли його тіло.

Джерело: rmf24.pl