В Польше районная прокуратура города Стараховице, Стараховицкий повят, рассматривает несколько версий смерти 51-летней гражданки Украины в хостеле.
По словам заместителя районного прокурора в Страховице Кшиштофа Грудневского, прокуратура пока ожидает результатов вскрытия тела украинском. Тогда определять, что делать дальше.
— Мы рассматриваем разные версии. Сейчас мы еще не знаем, причастны ли к смерти другие лица, поскольку такая вероятность все еще есть, — отметил прокурор.
Грудневський уточнил, что рабочими версиями являются:
- смерть по естественным причинам;
- избиение, в результате которого наступила смерть;
- целенаправленное убийство.
В то же время, наиболее вероятной он считает первую, ведь на теле женщины не нашли явных признаков, указывающих на насильственную смерть.
Прокурор считает дело довольно “запутанным” из-за отсутствия конкретного свидетеля, который мог бы рассказать, чем женщина занималась накануне трагедии. Поэтому надо допрашивать много людей.
— Мы проверяем, где работала женщина. Одни утверждают, что она до недавнего времени работала, другие говорят, что она вообще нигде не работала. Известно лишь, что она оплатила проживание в хостеле до конца месяца, — сообщил Грудневский.
Полную документацию о причинах смерти 51-летней женщины должны подготовить до конца недели. Сейчас прокуратура устанавливает контакт с семьей умершего и решает, как и когда тело передать похоронном агентству для перевозки в Украину.
12 октября стало известно, что в одном из хостелов в Польше умерла 51-летняя украинка. Ее тело направили на вскрытие.