В Польше районная прокуратура города Стараховице, Стараховицкий повят, рассматривает несколько версий смерти 51-летней гражданки Украины в хостеле.

По словам заместителя районного прокурора в Страховице Кшиштофа Грудневского, прокуратура пока ожидает результатов вскрытия тела украинском. Тогда определять, что делать дальше.

— Мы рассматриваем разные версии. Сейчас мы еще не знаем, причастны ли к смерти другие лица, поскольку такая вероятность все еще есть, — отметил прокурор.

Грудневський уточнил, что рабочими версиями являются:

смерть по естественным причинам;

избиение, в результате которого наступила смерть;

целенаправленное убийство.

В то же время, наиболее вероятной он считает первую, ведь на теле женщины не нашли явных признаков, указывающих на насильственную смерть.

Прокурор считает дело довольно “запутанным” из-за отсутствия конкретного свидетеля, который мог бы рассказать, чем женщина занималась накануне трагедии. Поэтому надо допрашивать много людей.

— Мы проверяем, где работала женщина. Одни утверждают, что она до недавнего времени работала, другие говорят, что она вообще нигде не работала. Известно лишь, что она оплатила проживание в хостеле до конца месяца, — сообщил Грудневский.

Полную документацию о причинах смерти 51-летней женщины должны подготовить до конца недели. Сейчас прокуратура устанавливает контакт с семьей умершего и решает, как и когда тело передать похоронном агентству для перевозки в Украину.

12 октября стало известно, что в одном из хостелов в Польше умерла 51-летняя украинка. Ее тело направили на вскрытие.