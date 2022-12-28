Ради 9 тыс. грн и авто: в Киеве женщина с двумя сообщниками с ножом напала на мать и брата

Декабрь, 28 в 16:59

В Киеве осуждена женщина, которая вместе с двумя сообщниками, организовала нападение на мать и брата.

43-летняя женщина, находясь в сговоре со своим сожителем и подругой, путем обмана и с последующим применением силы проникла в квартиру своей матери и брата в Деснянском районе Киева. Событие произошло в ноябре 2020 года.

— Распределив роли между собой, соучастники совершили разбойное нападение на потерпевших, нанося в течение длительного времени им многочисленные удары. Нападавшие душили мужчину ремнем, угрожали ножом лишить его и мать жизни, заставляя отдать им сэкономленные денежные средства. Завладев денежными средствами пожилой женщины на сумму 9000 гривен, нападавшие заставили ее сына передать им ключи от его автомобиля и завладели им, — сообщает Киевская городская прокуратура.

В ходе досудебного расследования по месту жительства обвиняемых изъяли денежные средства и автомобиль потерпевших.

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В настоящее время всем трем объявлен обвинительный приговор по факту совершения разбойного нападения, соединенного с насилием, и незаконного завладения транспортным средством (ч. 3 ст.187, ч. 2 ст. 289 УК Украины). Они будут находиться под стражей до вступления приговора в силу.

Организатору преступления и его сожительнице назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества, третьей соучастнице преступлений — 7 лет тюрьмы с конфискацией имущества.