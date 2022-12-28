Заради 9 тис. грн та авто: у Києві жінка з двома спільниками з ножем напала на матір та брата

Грудень, 28 в 16:59

У Києві засуджено жінку, яка разом із двома спільниками, організувала напад на матір та брата.

43-річна жінка у змові зі своїм співмешканцем та подругою шляхом обману та із подальшим застосуванням сили проникла до квартири своєї матері та брата у Деснянському районі Києва. Подія сталася у листопаді 2020 року.

– Розподіливши ролі між собою, співучасники вчинили розбійний напад на потерпілих, завдаючи протягом тривалого часу їм численних ударів. Нападники душили чоловіка ременем, погрожували ножем позбавити його та матір життя, примушуючи віддати їм заощаджені грошові кошти. Заволодівши грошовими коштами літньої жінки на суму 9000 гривень, нападники змусили її сина передати їм ключі від його автомобіля та заволоділи ним, – повідомляє Київська міська прокуратура.

У ході досудового розслідування за місцем проживання обвинувачених були вилучені грошові кошти та автомобіль потерпілих.

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Наразі всім трьом оголошено обвинувальний вирок за фактом вчинення розбійного нападу, поєднаного з насильством, та незаконного заволодіння транспортним засобом (ч. 3 ст.187, ч. 2 ст. 289 КК України). Вони перебуватимуть під вартою до набуття вироку чинності.

Організаторці злочину та її співмешканцю призначено покарання у вигляді 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна, третій співучасниці злочинів – 7 років в’язниці з конфіскацією майна.