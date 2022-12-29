У Лукашенка заявили про нібито падіння “української ракети” на території Білорусі

Грудень, 29 в 13:37

На території Білорусі нібито впала “українська ракета”, про що повідомило білоруське агенство новин БелТА.

У пресслужбі самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка заявили, що його “негайно” про це проінформували.

Інформація про нібито падіння ракети з’явилася сьогодні, 29 грудня, у забороненій російській соціальній мережі VK.

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У пабліках писали, що нібито ракету “збила система ППО” неподалік села Горбаха у Брестській області. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

За твердженням місцевих пабліків, ракета була знайдена в полі в Іванівському районі Брестської області. Судячи з опублікованих знімків, це є частини ракети від ЗРК С-300.

БелТА пише, що розглядають дві основні версії події: заліт ракети на територію Білорусі, аналогічний до недавнього інциденту в Польщі, або ракету збила білоруська ППО.

Зранку 29 грудня Росія здійснила чергову масовану ракетну атаку на Україну. Українські сили ППО збили 54 ракети із 69 випущених.

Вибухи та роботу ППО було зафіксовано у Києві, Харкові, Львові, Житомирській, Івано-Франківській, Одеській, Полтавській та інших областях.

Джерело: Беларускі Гаюн, БелТА