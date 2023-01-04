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Задержали при получении взятки: на Закарпатье разоблачили детектива и депутата

Юля Захарченко, редактор ленты
Задержали при получении взятки: на Закарпатье разоблачили детектива и депутата
Фото: СБУ

В Закарпатской области задержали старшего детектива Бюро экономической безопасности и депутата сельсовета в Ужгородском районе, которые “крышевали” нелегальный сбыт подакцизных товаров.

Правоохранителям удалось ликвидировать коррупционную схему в Территориальном управлении БЭБ. По данным СБУ, чиновник наладил механизм незаконного получения денег от местных предпринимателей.

За регулярные “взносы” он обещал им не реагировать на факты подпольного сбыта подакцизной продукции, в частности, электронных сигарет.

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Чиновник требовал платить ему по $2 с каждой проданной электронной сигареты. Он пытался максимально распространить свое влияние в регионе и привлечь к схеме как можно больше продавцов. Потом он привлек депутата к схеме.

Сотрудники СБУ задержали обоих фигурантов после получения $6 тыс. неправомерной выгоды. Чиновникам сообщили о подозрении по факту принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

Сейчас им хотят избрать меру пресечения. Продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств правонарушения.

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Источник: СБУ
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