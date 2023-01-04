Затримали під час отримання хабаря: на Закарпатті викрили детектива і депутата

Січень, 04 в 16:53

У Закарпатській області затримали старшого детектива Бюро економічної безпеки та депутата сільради в Ужгородському районі, які “кришували” нелегальний збут підакцизних товарів.

Правоохоронцям вдалося ліквідувати корупційну схему в Територіальному управлінні БЕБ. За даними СБУ, посадовець налагодив механізм незаконного одержання грошей від місцевих підприємців.

За регулярні “внески” він обіцяв їм не реагувати на факти підпільного збуту підакцизної продукції, зокрема, електронних сигарет.

Зараз дивляться

Чиновник вимагав сплачувати йому по $2 з кожної проданої електронної сигарети. Він намагався максимально поширити свій вплив у регіоні та залучити до схеми якомога більше продавців. Потім він залучив депутата до схеми.

Співробітники СБУ затримали обох фігурантів після одержання $6 тис. неправомірної вигоди. Посадовцям повідомили про підозру за фактом прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).

Наразі їм хочуть обрати запобіжний захід. Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення.