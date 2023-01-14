В Винницкой области раздаются взрывы — СМИ

Январь, 14 в 15:23

В Винницкой области слышны звуки взрывов.

Об этом сообщают местные жители, которые говорят, что громко было где-то за Винницей.

Масштабная воздушная тревога продолжается по всей Украине.

Сейчас смотрят

Взрывы уже прозвучали в Николаевской области, где, по сообщениям главы ОВА Виталия Кима, сработала ПВО. Также громко в Одессе и области, а также в Днепропетровской области.

Напомним, что сегодня утром в результате ракетной атаки РФ Киева поврежден объект инфраструктуры.

После утренний атаки столицы украинцев предупреждали о возможном массированном ракетном ударе.