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Факты / Україна

В Винницкой области раздаются взрывы — СМИ

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Требует проверки
Вибух
Фото: Depositphotos

В Винницкой области слышны звуки взрывов.

Об этом сообщают местные жители, которые говорят, что громко было где-то за Винницей.

Масштабная воздушная тревога продолжается по всей Украине.

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Взрывы уже прозвучали в Николаевской области, где, по сообщениям главы ОВА Виталия Кима, сработала ПВО. Также громко в Одессе и области, а также в Днепропетровской области.

Напомним, что сегодня утром в результате ракетной атаки РФ Киева поврежден объект инфраструктуры.

После утренний атаки столицы украинцев предупреждали о возможном массированном ракетном ударе.

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