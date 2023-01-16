Утром оккупанты обстреляли Херсон из артиллерии: повреждена больница, есть погибшая
Сегодня утром российские оккупанты из артиллерии обстреляли Херсон — повреждены жилые дома и больница.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.
По его словам, в Днепровском районе города враг попал в многоквартирный дом и здание интерната.
Предварительно известно об одной погибшей, обитавшей в поврежденном доме. Женщина скончалась на месте от полученных ранений.
Также захватчики в очередной раз атаковали областную детскую больницу. В результате атаки выбиты стекла в неонатальном корпусе — это здание пока пусто, поэтому раненых нет, подчеркнул Ярослав Янушевич.
По данным заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко, выбито около 30 окон в 6-этажном корпусе детской больницы.
В воскресенье, 15 января, оккупанты атаковали жилой квартал Херсона, ранены два человека.
Фото: Кирилл Тимошенко