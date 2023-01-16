Январь, 16 в 11:33

Сегодня утром российские оккупанты из артиллерии обстреляли Херсон — повреждены жилые дома и больница.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

По его словам, в Днепровском районе города враг попал в многоквартирный дом и здание интерната.

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Предварительно известно об одной погибшей, обитавшей в поврежденном доме. Женщина скончалась на месте от полученных ранений.

Также захватчики в очередной раз атаковали областную детскую больницу. В результате атаки выбиты стекла в неонатальном корпусе — это здание пока пусто, поэтому раненых нет, подчеркнул Ярослав Янушевич.

По данным заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко, выбито около 30 окон в 6-этажном корпусе детской больницы.

В воскресенье, 15 января, оккупанты атаковали жилой квартал Херсона, ранены два человека.

Фото: Кирилл Тимошенко