Войска РФ нанесли удар по жилому кварталу Херсона, есть раненые
В воскресенье, 15 января, оккупанты атаковали жилой квартал Херсона, есть раненые.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.
— Только что российские оккупанты нанесли очередной удар по жилому кварталу Херсона. По предварительной информации, два человека получили ранения, – написал он.
Янушевич отметил, что на месте уже работают спасатели.
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В субботу, 14 января, Россия нанесла новый массированный удар по Украине. Во время обстрелов силы ПВО уничтожили 25 из 38 российских ракет.
Целями террористов стали объекты критической инфраструктуры, а также жилые дома. Одна из ракет РФ попала в многоэтажку в Днепре, в результате чего погиб по меньшей мере 21 человек.