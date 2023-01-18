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Факты / Происшествия

Пострадали 36 человек, среди них есть дети: под Львовом столкнулись автобус и грузовик

Юля Захарченко, редактор ленты
Пострадали 36 человек, среди них есть дети: под Львовом столкнулись автобус и грузовик

Во Львовской области на автотрассе Киев-Чоп произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие возле села Гамалеевка.

В результате столкновения грузовика МАН с рейсовым автобусом БАЗ пострадали 36 человек, среди них есть дети.

По данным Львовской ОВА, на момент аварии в автобусе находились 38 пассажиров. Из-за ДТП движение на этом участке дороги затруднено — возле Гамалеевки есть пробки. Сейчас представители полиции регулируют движение на дороге.

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По информации Львовского городского совета, часть людей в медучреждения доставили на каретах скорой помощи, а некоторых довезли неравнодушные люди.

В частности, в больницы во Львове доставили пострадавших, среди которых есть дети. Большая часть пациентов — в тяжелом и среднем состояниях.

Правоохранители устанавливают обстоятельства автокатастрофы под Львовом, также решается вопрос правовой квалификации события.

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Фото: Львовская ОВА, Львовский городской совет

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