Пострадали 36 человек, среди них есть дети: под Львовом столкнулись автобус и грузовик
Во Львовской области на автотрассе Киев-Чоп произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие возле села Гамалеевка.
В результате столкновения грузовика МАН с рейсовым автобусом БАЗ пострадали 36 человек, среди них есть дети.
По данным Львовской ОВА, на момент аварии в автобусе находились 38 пассажиров. Из-за ДТП движение на этом участке дороги затруднено — возле Гамалеевки есть пробки. Сейчас представители полиции регулируют движение на дороге.
По информации Львовского городского совета, часть людей в медучреждения доставили на каретах скорой помощи, а некоторых довезли неравнодушные люди.
В частности, в больницы во Львове доставили пострадавших, среди которых есть дети. Большая часть пациентов — в тяжелом и среднем состояниях.
Правоохранители устанавливают обстоятельства автокатастрофы под Львовом, также решается вопрос правовой квалификации события.