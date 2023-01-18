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Постраждало 36 людей, серед них є діти: під Львовом зіткнулися автобус і вантажівка

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Постраждало 36 людей, серед них є діти: під Львовом зіткнулися автобус і вантажівка

У Львівській області на автотрасі Київ-Чоп сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода поблизу села Гамаліївка.

Внаслідок зіткнення вантажівки МАН з рейсовим автобусом БАЗ постраждало 36 людей, серед них є діти.

За даними Львівської ОВА, на момент аварії в автобусі перебували 38 пасажирів. Через ДТП рух на цьому участку дороги ускладнено – поблизу Гамаліївки є затори. Наразі представники поліції регулюють рух на дорозі.

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За інформацією Львівської міської ради, частину людей до медзакладів доправили на каретах швидкої допомоги, а деяких довезли небайдужі люди.

Зокрема, до лікарень у Львові доставили постраждалих, серед яких є діти. Переважна частина пацієнтів – у важкому та середньому станах.

Правоохоронці встановлюють обставини автокатастрофи під Львовом, також вирішується питання правової кваліфікації події.

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Фото: Львівська ОВА, Львівська міська рада

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