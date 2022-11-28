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Факты / Україна

Как изменилась ситуация с ДТП во время отключений света и где больше аварий

Малиновская Ангелина, редактор ленты
ДТП
Фото: Depositphotos

Массовые отключения света в Украине после ракетных атак РФ привели к тому, что в шесть раз увеличилось количество погибших в ДТП.

Об этом в эфире Єдиних новин заявил спикер патрульной полиции Киева Андрей Молокоедов.

— Примерно на 55% увеличилось количество аварий с пострадавшими. Если брать пешеходов, то вдвое увеличились дорожные происшествия с участием пешеходов. Также более чем в два раза увеличилось их количество на пешеходных переходах. Всего же количество аварий с погибшими увеличилось в шесть раз, — отметил Молокоедов.

Напомним, ранее в Нацполиции объяснили, выросла ли преступность на Киевщине в условиях отсутствия света.

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