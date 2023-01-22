Угрожал пистолетом: в Украине будут судить военного РФ за изнасилование медсестры

Январь, 21 в 23:50

В Украине будут судить российского военного, который насиловал и издевался над жителями Киевской области. В суд направили обвинительный акт против 20-летнего оккупанта.

По данным Офиса генерального прокурора, после оккупации населенного пункта военные РФ ворвались во двор дома местной медсестры. Уже в первые дни они отобрали мобильные телефоны у всех жителей села.

Мужчину, который проживал с ней, оккупанты заподозрили в сотрудничестве с воинами ВСУ. Фигурант дела поставил его на колени. Оккупанты начали бить мужчину ногами и стрелять над головой. Женщина была свидетелем издевательств — ее удерживали, не давая возможности вмешаться.

Сейчас смотрят На следующий день тот же российский военный пришел в дом медсестры с ее телефоном, обвиняя ее также в сотрудничестве с ВСУ. Он отвел ее в заброшенный дом с намерением якобы разобраться. По словам женщины, на полу дома было много использованных презервативов. Обвиняемый изнасиловал женщину, угрожая убийством мужа. В это время он постоянно держал возле тела медсестры пистолет, угрожая им. По информации следствия, военного 15 отдельной гвардейской мотострелковой бригады ВС РФ будут судить в Броварском горрайонном суде Киевской области по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины). Его могут посадить в тюрьму на 12 лет. Читайте Миру нужно больше решимости, чтобы прекратить голод и остановить агрессоров — Зеленский

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