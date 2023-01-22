Погрожував пістолетом: в Україні судитимуть військового РФ за зґвалтування медсестри

Січень, 21 в 23:50

В Україні судитимуть російського військового, який ґвалтував та знущався з жителів Київської області. До суду скерували обвинувальний акт проти 20-річного окупанта.

За даними Офісу генерального прокурора, після окупації населеного пункту військові РФ увірвалися на подвірʼя будинку місцевої медсестри. Вже у перші дні вони відібрали мобільні телефони у всіх мешканців села.

Чоловіка, який проживав з нею, окупанти запідозрили у співпраці з воїнами ЗСУ. Фігурант справи поставив його на коліна. Окупанти почали бити чоловіка ногами та стріляти над головою. Жінка була свідком знущань – її утримували, не даючи можливості втрутитися.

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Наступного дня той же російський військовий прийшов до будинку медсестри з її телефоном, звинувачуючи її також у співпраці із ЗСУ. Він відвів її до покинутого будинку з наміром начебто розібратися. За словами жінки, на підлозі будинку було багато використаних презервативів.

Обвинувачений зґвалтував жінку, погрожуючи вбивством чоловіка. У цей час він постійно тримав біля тіла медсестри пістолет, погрожуючи ним.

За інформацією слідства, військового 15 окремої гвардійської мотострілецької бригади ЗС РФ судитимуть у Броварському міськрайонному суді Київської області за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України). Його можуть посадити до в’язниці на 12 років.