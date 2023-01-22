Увидела в комнате сына мужчину с ножом: в Полтаве жена полицейского дала отпор вору

В Полтаве в частный дом ворвался ранее судимый злоумышленник. Ему дала отпор жена полтавского полицейского.

Это произошло, когда Дарья Добряк вместе с тремя маленькими детьми гостила в частном доме своих родителей. Женщина заглянула в комнату, где спал ее трехлетний сын, и увидела неизвестного мужчину с ножом в руке.

— В тот момент женщина рассчитывала на помощь отца, который занимался делами по хозяйству во дворе. Она кричала изо всех сил, чтобы он услышал и отвратил беду. Однако, когда услышала от чужака ужасные слова “твоего сына уже нет”, надежду на постороннюю помощь пришлось отбросить. Дарья поняла, что нужно действовать самой, а не рассчитывать на других, — говорится в сообщении ГУ Нацполиции в Полтавской области.

Слепой страх прошел из-за материнского инстинкта – защитить детей.

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— Я за ним (злоумышленником) бегала, гонялась – не давала ему убежать. Даже не догадывалась, что я так сильна, – призналась молодая мать.

Женщине все же удалось дозвониться Дмитрию, который из-за плохой связи услышал обрывки фраз “здесь… к нам… неизвестный… ударил… Луки нет…” и плач жены. Пока он на автомобиле ехал на место происшествия, Дарья упорно пыталась удержать злоумышленника. К сожалению, силы были неравными — мужчине в конце концов удалось скрыться.

– Я его (незнакомца) ловила, не давала перелезть через забор. Но на третий раз он сильно ударил меня в живот… Я упала, а он побежал по земельным участкам соседей в сторону дороги, – заметила женщина.

В итоге преступника остановил отец женщины. Далее его задержали. По согласованию с Полтавской окружной прокуратурой, фигуранту уже сообщено о подозрении и избрана мера пресечения – содержание под стражей.

К слову, в Ровенской области погибла 74-летняя одинокая женщина. Грабитель ворвался в ее дом, жестоко избил и перерезал горло.