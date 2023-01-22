Побачила у кімнаті сина чоловіка з ножем: у Полтаві дружина поліцейського дала відсіч злодію

Січень, 22 в 18:24

У Полтаві до приватного будинку вдерся раніше судимий зловмисник. Йому дала відсіч дружина полтавського поліцейського.

Це сталося, коли Дар’я Добряк разом з трьома маленькими дітьми гостювала у приватному будинку своїх батьків. Жінка заглянула до кімнати, де спав її трирічний син, і побачили невідомого чоловіка з ножем у руці.

– Тієї миті жінка розраховувала на допомогу батька, який займався господарськими справами у дворі. Вона кричала щосили, щоб він почув і відвернув лихо. Однак, коли почула від чужинця жахливі слова “твого сина вже немає” надію на сторонню допомогу довелося відкинути. Дар’я зрозуміла, що потрібно діяти самій, а не розраховувати на інших, – йдеться у повідомленні ГУ Нацполіції у Полтавській області.

Сліпий страх зник через материнський інстинкт – захистити дітей.

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– Я за ним (зловмисником) бігала, ганялася – не давала йому втекти. Навіть не здогадувалася, що я така сильна, – зізналася молода матір.

Жінці все ж таки вдалося додзвонитися до Дмитра, який через поганий зв’язок почув незрозумілі обривки фраз “тут… до нас… невідомий… вдарив… Луки немає…” і плач дружини. Поки чоловік їхав до місця події, Дар’я затято намагалася втримати зловмисника. На жаль, сили були нерівними — чоловікові зрештою вдалося втекти.

– Я його (незнайомця) ловила, не давала перелізти через паркан. Але на третій раз він сильно вдарив мене у живіт… Я впала, а він побіг земельними ділянками сусідів у бік дороги, – зауважила жінка.

Зрештою злочинця зупинив батько жінки. Далі його затримали. За погодженням з Полтавською окружною прокуратурою, фігуранту вже повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

До речі, у Рівненській області загинула самотня 74-річна жінка. Грабіжник увірвався в її дім, жорстоко побив і перерізав горло.