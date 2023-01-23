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Факты / Происшествия

На пляже Одессы обнаружили тело экс-владельца рынка Седьмой километр — СМИ

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Требует проверки
Одеса пляж
Фото: Unsplash

На одном из пляжей Одессы обнаружили мертвым бывшего владельца рынка Седьмой километр Виктора Добрянского.

Об этом сообщает издание Думская, а также Суспильне, которому факт обнаружения мертвого мужчины на пляже подтвердила спикер ГУ Нацполиции в Одесской области Любовь Гордиевская.

Причины гибели мужчины пока неизвестны. По данным полиции, тело без видимых телесных повреждений.

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Издание Думская со ссылкой на источники в полиции пишет, что тело мужчины 1981 года рождения было обнаружено утром на Трассе здоровья.

Утверждается, что погибшим оказался внук основателя промтоварного рынка Седьмой километр Виктор Добрянский-младший. Накануне бизнесмен якобы отдыхал в сауне на пляже Дельфин, откуда ушел в одном нижнем белье.

С лета 2022 года Добрянский был объявлен в розыск по делу о противоправном завладении имуществом предприятия, легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем, и подделке регистрационных документов (ст. 206-2, 209 и 205-1 УК Украины).

По данным следствия, он якобы подделал договор купли-продажи компании Виктор Д, которой принадлежит рынок Седьмой километр. Тогда владельцем фирмы была его мать. Впоследствии суд признал этот документ недействительным.

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Источники: Думская, Суспільне
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