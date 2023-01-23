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Факти / Надзвичайні події

На пляжі Одеси виявили тіло ексвласника ринку Сьомий кілометр – ЗМІ

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
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Одеса пляж
Фото: Unsplash

На одному з пляжів Одеси знайшли мертвим колишнього власника ринку Сьомий кілометр Віктора Добрянського.

Про це повідомляє видання Думская, а також Суспільне, якому факт виявлення мертвого чоловіка на пляжі підтвердила речниця ГУ Нацполіції в Одеській області Любов Гордієвська.

Причини загибелі чоловіка наразі невідомі. За даними поліції, тіло без видимих тілесних ушкоджень.

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Видання Думская з посиланням на джерела у поліції пише, що тіло чоловіка 1981 року народження знайшли вранці на Трасі здоров’я.

Стверджується, що загиблим виявився онук засновника промтоварного ринку Сьомий кілометр Віктор Добрянський-молодший. Напередодні бізнесмен нібито відпочивав у сауні на пляжі Дельфін, звідки пішов в одній спідній білизні.

З літа 2022 року Добрянського було оголошено в розшук у справі про протиправне заволодіння майном підприємства, легалізацію (відмивання) майна, отриманого злочинним шляхом, та підробку реєстраційних документів (ст. 206-2, 209 та 205-1 КК України).

За даними слідства, він нібито підробив договір купівлі-продажу компанії Віктор Д, якій належить ринок Сьомий кілометр. Тоді власником фірми була його мати. Згодом суд визнав цей документ недійсним.

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Джерела: Думская, Суспільне
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